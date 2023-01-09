Украинские военные держат все логистические маршруты оккупантов под плотным огневым контролем.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты боятся активного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге. Это связано с тем, что россияне не могут подтягивать резервы со стороны временно оккупированного Крыма из-за технических сложностей.

Как отметила представительница ОК "Юг" в эфире Апостроф TV, враг пытается стягивать силы и средства из Мелитополя Запорожской области в оккупированную часть Херсонщины и строить там оборонительные сооружения, поскольку опасается продвижения украинских военных. Однако наши защитники держат все логистические маршруты оккупантов под плотным огневым контролем.

"Проблема для рашистов заключается в том, что они не могут подтягивать резервы именно со стороны оккупированного Крыма. Для них это проблематично делать с технической точки зрения. К тому же, моральный уровень там падает с каждым днем. Оккупанты на левом берегу Херсонщины и в Крыму понимают, что для них события будут развиваться, как на правом берегу. И это мешает быстро формировать резервы", – подчеркнула Гуменюк.

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Кроме того, во временно оккупированном Крыму активизировалось партизанское движение, которое сотрудничает с Силами обороны Украины. Оккупанты ничего не могут с этим поделать.

"Партизаны в Крыму чувствуют большую поддержку со стороны Сил обороны Украины. Движение сопротивления на полуострове как сотрудничает с нами, так и само проявляет инициативу. Оккупанты ничего не могут поделать, хоть и пытаются давить на репрессии, выискивая проукраинских граждан. Территория там большая, а сил у них с каждым днем все меньше", – отметила Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал заявление главы ГУР Кирилла Буданова о контрнаступлении ВСУ весной от Крыма до Донбасса. По его словам, подобные слова звучали и в 2022 году накануне большого контрнаступления украинских защитников в Харьковской области.

Полковник запаса нашей армии, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует, что новое контрнаступление ВСУ будет тогда, когда хотя бы неделю или две не будет грязи. По его словам, украинские воины могут двинуться на побережье Азовского моря.

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