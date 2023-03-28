Украинская авиация делает все возможное, чтобы сбивать ракеты и дроны противника.

Вооруженные силы Украины уничтожили уже более 1500 вражеских дронов типа "Орлан-10".

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, эта статистика не учитывает квадрокоптеры и БПЛА тактического уровня.

Игнат добавил, что группировка самолетов врага, которая атакует нашу страну с нескольких десятков аэродромов, количественно увеличилась, но качественно стала намного хуже.

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"К сожалению, потенциал по осуществлению атак с воздуха у них еще есть, и наши военные летчики делают все возможное, а иногда даже и невозможное, чтобы противостоять агрессору, пытаясь сбивать его ракеты и БПЛА", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что оккупанты увеличили активность тактической авиации и применение управляемых авиационных бомб. Этому противостоять возможно благодаря новой технике наших партнеров, это и истребители.

Вражеские БПЛА на войне

По данным Генштаба, общее количество уничтоженных вражеских дронов по состоянию на утро 28 марта превысила 2200 единиц.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия испытывает дефицит разведывательных БПЛА "Орлан-10" отечественного производства. The New York Times отмечает, что выход из кризиса Москва видит в закупке большего количества иранских дронов.

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