Также в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, вероятно - воздушные шары.

Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе, которые РФ выпустила с северного направления - Брянской области. Об этом в своем Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

"С 21:10 30 марта по 01:30 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров. Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления - Брянская область через Сумскую и Черниговскую области", - говорится в сообщении.

Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один - подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь - силами и средствами воинов Воздушных Сил - зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

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Ночная атака дронов на Украину 30 марта - что известно

Вечером в четверг, 30 марта 2023 года, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. По состоянию на 22:10 тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об угрозе атаки дронов предупредили в Киевской областной военной администрации. Вместе с тем россияне атаковали Харьков 9 ракетами.

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что с севера на территорию Украины вероятно залетели до десятка "Шахедов". Он также подтвердил, что россияне выпустили по Харькову с территории Белгородской области несколько ракет из ЗРК С-300.

В Генштабе утром уточнили, что для нанесения авиационных ударов по городу враг задействовал 10 ударных БпЛА типа"Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники.

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