Оккупант говорит, что все его сослуживцы будут тащить награбленное из Украины целыми сумками.

Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство у украинских домах стало для них как поход в супермаркет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, публикуя аудиоперехват разговоров захватчиков.

Так, оккупант хвастается своей жене, что он уже набрал ей хорошей косметики и футболок, фирменные кроссовки NB.

"Это "привет" из Украины будет. Ну, какой русский не сопрет ниче", - отвечает захватчику его жена.

Оккупант добавляет, что все его сослуживцы будут тащить награбленное из Украины целыми сумками. Его жена говорит, что "украинцы хорошо живут".

В телефонном разговоре с захватчиком его жена просит ноутбук, спортивный костюм. И все это вражеский вояка должен забрать в захваченных украинских домах.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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