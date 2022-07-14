Установлено, что стоимость оборудования, которое поставлялось почти в три раза превышала цену данных модулей ИПТ у поставщика – производителя продукции.

В Киеве сообщили о подозрении исполняющему обязанности руководителя управления Шевченковской райгосадминистрации в завладении 8 млн грн, выделенных на ремонт тепловых пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Согласно материалам досудебного расследования, в 2020 году между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации и рядом предприятий были заключены договоры по капитальному ремонту (модернизации) модульных тепловых пунктов жилых домов на территории района.

Установлено, что стоимость оборудования, которое поставлялось почти в три раза превышала цену данных модулей ИПТ у поставщика – производителя продукции.

"Проведенной в ходе следствия экспертизой установлено, что убытки из-за завышения стоимости оборудования составляют более 8 млн грн. По результатам расследования исполняющему обязанности руководителя упомянутого Управления сообщено о подозрении в служебной халатности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в рамках этого производства сообщено о подозрении двум руководителям подрядных предприятий и двум инженерам коммунального предприятия в присвоении средств и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие продолжается, добавили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Госпродпотребслужбе: подозрение получили почти все топ-руководители.

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