Так, президент освободил от этой должности Сергея Левченко и назначил Александра Дубровина.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, президент освободил от этой должности Сергея Левченко и назначил Александра Дубровина.

Стоит заметить, что Левченко был назначен на должность начальника Департамента военной контрразведки СБУ еще 13 ноября 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка новым председателем Черновицкой ОВА вместо Сергея Осачука.

Зеленский выразил убеждение, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом для государства является слаженная работа таможни, которая не препятствует движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, которые были вынуждены выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия, и тому подобное.

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