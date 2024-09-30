По словам Пескова, ядерная доктрина РФ откорректирована, а "СВО" продолжается своим ходом.

Кремль призывает чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине Российской Федерации в контексте так называемой "специальной военной операции" в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь правителя РФ Путина Дмитрий Песков, информируют росСМИ.

По его словам, СВО продолжается своим ходом.

"Решение о корректировке ядерной доктрины важное, все изменения будут формализованы соответствующим образом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", - сказал спикер.

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Изменение ядерной доктрины России: что известно

25 сентября стало известно, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания. Теперь Москва может нанести ядерный удар по неядерному государству даже через запуск беспилотников.

Впоследствии пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков разъяснил изменения в ядерной доктрине РФ. По его словам, объявленные изменения по ядерной доктрине нацелены донести сигнал "недружественным странам".

Он также отметил, что Россия является абсолютным гарантом ядерного сдерживания и не планирует увеличивать свои ядерные запасы.

В свою очередь заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, майор Максим Жорин объяснил действия Кремля относительно изменений в ядерной доктрине. По его мнению, такой шантаж россияне могут себе позволить благодаря позиции Запада.

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