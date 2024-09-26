Он отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет всю ответственность.

Президент Польши Анджей Дуда убежден в том, что президент РФ Владимир Путин и его генералы хорошо осознают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, "будет проклят".

Президент в эфире TVN24 прокомментировал заявления Путина о возможности применения ядерного оружия.

"Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине в течение многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы для России", - сказал Дуда.

Видео дня

По его словам, в этом нет ничего нового. Он отметил, что именно тот, кто первым использует ядерное оружие, понесет всю ответственность.

"С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит".

Ядерные угрозы Путина - детали

Президент РФ предложил изменить российскую доктрину ядерного сдерживания. В частности, "агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но с участием или при поддержке ядерной державы" он предлагает рассматривать как "совместное" нападение на РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко раскритиковал новые угрозы Путина о применении ядерного оружия.

"Это абсолютно безответственно, и я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно высказались об этом, когда он бряцал ядерным оружием в прошлом", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: