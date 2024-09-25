Такой шантаж россияне могут себе позволить благодаря позиции Запада, считает военный.

Россия изменила свою ядерную доктрину и теперь может атаковать неядерные страны из-за запущенных дронов. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, майор Максим Жорин прокомментировал эти нововведения.

"Изменения в российскую "ядерную доктрину" – это чистой воды очередной шантаж, который русаки могут себе позволить благодаря позиции Запада", – заявил он в своем телеграм-канале.

Майор отметил, что РФ продолжает бросаться угрозами и считает, что имеет на это право "именно из-за слабости наших союзников". По его словам, Запад позволяет РФ наглеть все больше и больше.

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"Россия продолжает угрожать, и считает, что имеет на это право именно из-за слабости наших союзников. Если бы они были более решительными, российские террористы боялись бы диктовать свои условия. Запад позволяет им быть с каждым днем все наглее", – пишет военный.

В то же время Жорин сомневается, что россияне действительно намереваются использовать ядерное оружие против Украины в ближайшее время. Этим шагом РФ может преследовать другую цель.

"Эти заявления сделали перед встречей, где будут решать возможность использования дальнобойного оружия – чтобы повлиять на это решение не в нашу пользу. А у рашки и без ядерки достаточно вооружения, чтобы уничтожить нашу энергетику и инфраструктуру", – констатировал Максим Жорин.

РФ изменила ядерную доктрину

25 сентября стало известно, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания. Теперь Москва может нанести ядерный удар по неядерному государству даже через запуск беспилотников.

Кроме того, РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создает критическую угрозу российскому суверенитету.

К тому же, Путин заявил, что отныне агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но при участии или поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

Примечательно, что хотя в заявлениях российского диктатора не была упомянута Украина, изменения в доктрине явно прописаны под нынешнюю ситуацию в российско-украинской войне.

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