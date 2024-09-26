В Кремле заявили, что Россия не планирует увеличивать свои ядерные запасы.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что объявленные изменения относительно ядерной доктрины нацелены донести сигнал "недружественным странам". Об этом он сказал в комментарии для российских пропагандистов.

"Обновленная ядерная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале России, его сдерживающей роли", - сказал Песков.

По его словам, "ядерная триада России" является абсолютным гарантом ядерного сдерживания. Он добавил, что здравомыслящие западные политики и раньше относились серьезно к словам Путина о ядерном сдерживании.

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"Корректировки в основы госполитики по ядерному сдерживанию сформулированы, решение об их публикации будет приниматься позже", - процитировало издание "РИА Новости" слова пресс-секретаря российского диктатора.

Также Песков в комментарии "ТАСС" заявил, что Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы.

Ядерная доктрина РФ - что известно

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия планирует внести изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на якобы "эскалационные" действия Запада в войне в Украине. По его словам, решение "связано с курсом на эскалацию наших западных противников" из-за войны в Украине.

Известно, что нынешняя ядерная доктрина, изложенная в 2020 году, предусматривает, что РФ может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или обычного нападения, которое угрожает существованию государства.

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