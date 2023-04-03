Александр Коваленко объяснил, почему термин "юридическое взятие" не имеет смысла.

Заявление главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о "юридическом" взятии Бахмута не имеет значения. Флаг РФ над администрацией Бахмута вешали ночью, если такое вообще происходило. А водрузить тряпку на крышу — это не то же самое, что удержать здание.

Такими выводами поделился военный эксперт Александр Коваленко в свежей публикации в личном Telegram-канале. Он сравнил высказывание Пригожина с заявлением ведущей кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян о взятии Киева. Последняя утверждала, что высадка десанта в Гостомеле приравнивается к захвату города. Главарь "вагнеровцев" сделал заявление того же уровня, побоявшись записывать видео на фоне администрации в дневное время.

"Буквально вчера я уже писал в своём кратком обзоре по Бахмуту, что повесить тряпку на здании — это ещё не означает, что в течение следующего часа ты это здание сможешь удержать. Тем более, что тряпка ЧВК "Вагнер" была не повешена на здании администрации города за его спиной, а была в руках Пригожина", — написал Коваленко.

Видео дня

Военный эксперт также отметил, как главарь упоминал лишь своих наемников. Он ни слова не сказал о кадровых подразделениях российской армии, которые тоже принимают участие в штурмах Бахмута. Эти формирования оказывают поддержку "вагнеровцам" в связи с огромными потерями в рядах последних.

А еще Коваленко задается вопросом, почему флаг установили "в память" о Владлене Татарском. Получается, мнимый захват Бахмута посвятили какому-то "военкору", а не десяткам тысячам наемников, которые были ликвидированы во время штурмов.

"Конечно, то, что у Пригожина хватило смелости выбраться в Бахмуте на линию соприкосновения, для того чтобы снять этот перформенс — это отдельная история. Но то, что он в военном деле на уровне пустоголовой балаболки Симоньян — это факт", — подытожил Коваленко.

Ситуация в Бахмуте: актуальная информация

Пригожин опубликовал видео, в котором заявил об установлении флага над городской администрацией и "юридическом" захвате Бахмута.

В ВСУ опровергли заявление главаря "вагнеровцев". Как сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, россиянам еще далеко до оккупации Бахмута. А вокруг здания городского совета продолжаются бои.

По данным Минобороны, украинским защитникам приходится в тяжелых условиях удерживать позиции в городе. Бахмут штурмуют не только "вагнеровцы", но и десантники.

Коваленко 2 апреля рассказал об ударе ВСУ по оккупантам в северном секторе Бахмута. Украинские воины применили "Точку-У" для поражения рашистов на заводе АЗОМ. Благодаря этому вражеские позиции в указанном районе ослабли.

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