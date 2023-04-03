Погиб мукачевец Артур Пашкуляк, который насмерть "стоял" за это направление фронта вместе с военными.

Украина потеряла еще одного защитника: в тяжелых боях под Бахмутом (Донецкая область) погиб военнослужащий Главного управления разведки Украины.

Речь идет о мукачевце Артуре Пашкуляке, который помогал чеченскому миротворческому батальону имени Шейха Мансура под позывным "Махно" защищать восток Украины. Об этом сообщил вечером 2 апреля журналист Виталий Глагола в Telegram.

"В течение последних месяцев Артур Пашкуляк воевал на самых горячих участках фронта, попадал под обстрел в Запорожской области, а сегодня погиб в Бахмуте", - написал Глагола.

По его словам, близким погибший Пашкуляк запомнился, как резкий, но справедливый герой, с мнением которого считались на Закарпатье.

Военные говорят, что их "брат" на поле боя показывал впечатляющее мужество и никогда не бросал товарищей в беде.

Украина теряет своих героев под Бахмутом

На данный момент Бахмут остается одним из важнейших направлений фронта - за него бойцы ВСУ стоят насмерть. Почти каждый день украинцы, несмотря хорошие новости и мотивирующие кадры о захвате в плен и ликвидацию войск РФ, сталкиваются с новостями о гибели собственных героев.

1 апреля стало известно, что в боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш. 26 марта общество огорчила новость о потере основателя отряда "Бешкетників Сірка" Игоря Лаченкова. Свой военный путь он начинал вместе с еще одним украинским героем-легендой с позывным Да Винчи (Дмитрием Коцюбайлом). Его наша страна потеряла в боях за город 7 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: