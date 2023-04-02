В Минобороны отметили, что даже непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают.

Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Там враг пробует задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают и рашение они принимают эмоционально.

"Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника", - отметила замминистра и добавила, что каждое украинское военное решение и каждый шаг является взвешенным.

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"Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте", - сказала Маляр.

По ее словам, реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности.

Ситуация в Бахмуте

По данным ISW, ВСУ восстановили позиции вокруг Бахмута, но российские войска имеют некоторые успехи в самом городе.

А 1 апреля в Минобороны сообщили, что российские оккупанты имеют незначительные переменные успехи в битве за Бахмут, но город захватить не могут.

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