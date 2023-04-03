По словам главаря ЧВК "Вагнера", город "юридически" перешел под контроль России. При этом бои в Бахмуте продолжаются.

Евгений Пригожин заявил о "юридическом" взятии Бахмута. По словам главаря ЧВК "Вагнера", над администрацией города подняли российский флаг в память об убитом пропагандисте Владлене Татарском.

Предводитель наемников рассказал об этом в ролике, опубликованном его пресс-службой. На видео Пригожин сообщил: "2 апреля, 23:00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. "Владлену Татарскому добрая память", — написано на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут, и командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена".

Пригожин также сообщил, что рядом с российским флагом поставят знамя ЧВК "Вагнера". Главарь наемников не стал заявлять о полном взятии Бахмута. По его словам, ВСУ удерживают позиции в западных кварталах города. Украинская сторона информацию от Пригожина не подтверждала.

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Ситуация в Бахмуте: последняя информация

Восточная "крепость" наряду с Марьинкой и Авдеевкой остается одной из самых "горячих" точек на фронте. За последние сутки в районе Бахмута украинские солдаты титаническими усилиями отразили 20 атак.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, воинам ВСУ приходится в сложных условиях останавливать продвижение врага в городе. По ее словам, украинское командование взвешивает каждое решение и дальнейшие шаги.

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что интенсивность боев под Бахмутом меняется ежедневно. Все зависит от погодных условий и наличия боеприпасов у защитников города.

Эксперты Института изучения войны (ISW) указали на снижение темпов российского наступления в Бахмуте. Причинами стали погодные условия и потенциальная перегруппировка.

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