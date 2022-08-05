ВСУ смогут прямо из Николаева "шарашить" по этой цели, отметил военный эксперт.

Следующей целью после уничтожения Крымского моста для Вооруженных сил Украины должно сстать взятие под огневой контроль Перекопского перешейка.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Не перебить его, а взять под огневой контроль. И это не просто желание или необходимость, это цель. И если мы говорим, что Крымский мост – это цель номер один, то этот перешеек – это цель номер два. Взять его под огневой контроль", – отметил он.

При этом Жданов добавил, что Россия боится, что ВСУ зайдут в Крым после освобождения Херсона и дойдут до перешейка.

"В Крыму нет общевойсковых частей, там 22-й корпус береговой обороны, мы его громим, командный пункт позавчера накрыли именно этого корпуса. Это крымский корпус, который дислоцируется в Крыму, мы его накрыли, он весь на Херсонском направлении", – заявил эксперт.

"Я предполагал, что там еще береговые части – нет, там только части Военно-морского флота остались, больше ничего нет. Так что это цель номер два – взятие под огневой контроль", – добавил Жданов.

По его словам, на данный момент ВСУ, к сожалению, не достают туда ракетами.

"Вот если приедут ракеты ATACMS для HIMARS и M270, то тогда да. 300 километров дальность пуска, и мы можем прямо от Николаева шарашить по этим перешейкам, перекопам, особенно – по объектам инфраструктуры, которые там находятся", – объяснил эксперт.

Ранее Олег Жданов описал, как именно ВСУ будут освобождать временно оккупированный Крым.

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