Следующей целью после уничтожения Крымского моста для Вооруженных сил Украины должно сстать взятие под огневой контроль Перекопского перешейка.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
"Не перебить его, а взять под огневой контроль. И это не просто желание или необходимость, это цель. И если мы говорим, что Крымский мост – это цель номер один, то этот перешеек – это цель номер два. Взять его под огневой контроль", – отметил он.
При этом Жданов добавил, что Россия боится, что ВСУ зайдут в Крым после освобождения Херсона и дойдут до перешейка.
"В Крыму нет общевойсковых частей, там 22-й корпус береговой обороны, мы его громим, командный пункт позавчера накрыли именно этого корпуса. Это крымский корпус, который дислоцируется в Крыму, мы его накрыли, он весь на Херсонском направлении", – заявил эксперт.
"Я предполагал, что там еще береговые части – нет, там только части Военно-морского флота остались, больше ничего нет. Так что это цель номер два – взятие под огневой контроль", – добавил Жданов.
По его словам, на данный момент ВСУ, к сожалению, не достают туда ракетами.
"Вот если приедут ракеты ATACMS для HIMARS и M270, то тогда да. 300 километров дальность пуска, и мы можем прямо от Николаева шарашить по этим перешейкам, перекопам, особенно – по объектам инфраструктуры, которые там находятся", – объяснил эксперт.
Ранее Олег Жданов описал, как именно ВСУ будут освобождать временно оккупированный Крым.