Кирический предлагает бить не только по мосту, но и по другим стратегическим объектам в Крыму.

Уничтожить Крымский мост при помощи одной-двух ракет не получится, для подобной операции потребуется массированный обстрел. Однако при наличии дальнобойных ракет можно вначале ударить не по самому мосту, считает эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Об этом он сказал "Апострофу".

По его словам, для уничтожения моста может понадобиться как минимум 10 ракет - ATACMS, "Нептун" или "Гарпун".

"Даже практика того, как россияне пытались уничтожить мост в Затоке, показала, что насколько бы мощной ракета не была, а они стреляли ракетой Х-22 с боевой частью массой одну тонну, то одной-двух ракет мало. Что касается каких-то ДРГ, беспилотников, это такие опции, которые будут учитывать планировщики в Вооруженных силах Украины, когда придет время бить по этому объекту", - пояснил эксперт.

Киричевский непосредственно перед ударами по мосту предлагает нанести их по другим объектам в Крыму. В частности, по аэродромам и ж/д узлам, ведущим к мосту, а также по энергетическим объектам.

"Если вдруг на Крымском полуострове случится блэкаут, вызванный в том числе пусками ATACMS по энергогенерирующим объектам, то, знаете ли, вся противовоздушная оборона россиян рискует лечь. Возможно, тогда задача уничтожения Крымского моста как следующий этап операции может получиться гораздо проще, чем это представляется на данный момент", - резюмировал Киричевский.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие перспективы открывает для ВСУ уничтожение Крымского моста.