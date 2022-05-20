Удар был нанесен из отечественного ПТРК.

Украинские военные уничтожили позицию российских оккупантов, где те разместили боекомплект к своим противотанковым ракетным комплексам. Удар был нанесен из отечественного ПТРК.

Точную работу выполнили операторы Сил специальных операции ВСУ. Кадры ликвидации рашистов опубликованы на Facebook-странице Командование ССО.

"В дуэли "птуристов" одержали победу операторы ССО Украины", - прокомментировали военные.

Они уточнили, что на одном из участков фронта наши воины увидели, как русские подвезли боекомплект для своих ПТРК. Быстро оценив ситуацию, операторы ССО без проволочек атаковали первыми.

Так, ракетами украинского ПТРК с первого выстрела защитники метко поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом.

В ликвидации позиции оккупантов принимали участие бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго, 8-го полка СпН ССО им. Князя Изяслава Мстиславича и 73-го морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого.

Ранее УНИАН сообщал, что воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два российских танка. Выстрелы осуществили с ПТРК украинского и американского производства — "Стугна-П" и Javelin соответственно.

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