Постарались бойцы из 501-го отдельного батальона.

Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона вместе с воинами Сил специальных операций ВСУ уничтожили БМП-3 и командно-штабную машину оккупантов из украинского ПТРК "Стугна-П".

Об успешном ударе по цели рассказал пресс-центр Командования морской пехоты на своей официальной странице на Facebook. К сообщению прикрепили видео с попаданием снаряда в технику.

"Вот так пылает более 1 миллиона долларов российских налогоплательщиков. Именно столько стоит БМП-3. Этого "петушка", а также командно-штабную машину оккупантов "поджарили" украинские морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты во взаимодействии с воинами Сил специальных операций ВС Украины с помощью ПТРК "Стугна", — сообщили в Командовании морской пехоты.

На видео показывается, как солдаты следили за передвижением БМП-3 врага через панель управления ПТРК. Когда техника показалась на горизонте, поступила команда огонь. Снаряд полетел по крутящейся траектории и уничтожил цель.

Напомним, это далеко не первая боевая машина оккупантов, которую украинские защитники превратили в металлолом с помощью "Стугна-П". В мае, например, благодаря использованию ПТРК удалось сбить два вертолета Ка-52, и один из них — на Изюмском направлении.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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