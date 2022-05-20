Меткие выстрелы совершили из "Стугна-П" и Javelin.

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два российских танка. Выстрелы совершили из ПТРК украинского и американского производства — "Стугна-П" и Javelin соответственно.

Об ударах по технике оккупантов сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Львовские десантники сожгли два российских танка. Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов. Так, на видео зафиксировано эффективное применение современного украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина" против вражеской бронированной техники", — сообщило командование ДШВ на своей официальной странице на Facebook.

На видео, которое прикрепили к посту, сначала показывается выстрел из "Стугна-П" по танку, который спрятался за растительностью возле линий электропередач. А Javelin львовские десантники успешно применили на открытой местности. Танк стоял в поле на дистанции несколько километров.

Напомним, согласно свежей сводке от Генштаба, с момента полномасштабного вторжения России ВСУ сожгли 1263 вражеских танка. Из них 9 взорвали за последние сутки. Для этого применяются как ПТРК, так и артиллерия с авиацией, что подтверждают вчерашние успешные операции на Херсонщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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