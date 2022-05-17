После удара сдетонировал боекомплект.

Солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады нанесли меткий удар по врагу. В результате удалось уничтожить БМП-1 и часть личного состава оккупантов.

О прицельном обстреле россиян отчитался пресс-центр 25-й бригады на своей официальной странице на Facebook.

К сообщению прикрепили ролик с моментом нанесения удара. Сразу после бомбардировки загорелась БМП-1 и сдетонировал боекомплект врага. Снаряды разрывались и летали в разные стороны, а некоторые взмывали вверх не десятки метров.

Во время меткого обстрела удалось "поджарить" часть оккупантов. Сколько именно противников погибло, не уточняется. Напомним, ранее сегодня украинские защитники уничтожили еще одну БМП, только третьей модели. Постарались морпехи из 501-го отдельного батальона вместе с воинами Сил специальных операций.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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