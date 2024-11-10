По словам военного эксперта, украинские бойцы проводят на фронте активную оборону.

Сейчас в Донецкой области оборона украинских защитников остается устойчивой и удерживает удары противника. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

"Украинские силы улучшают кое-где тактическое положение. Происходит то, что можно назвать активной обороной. И довольно успешно наши силы дают и встречные бои, и возвращают определенные позиции", - подчеркнул он.

По его словам, на всех активных направлениях Донецкой области бойцы мастерски выполняют боевые задачи.

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"Могу сказать, что Покровское и Кураховское направления, да и Торецк, и Часов Яр, держатся. Это блестящая оборонительная операция. То есть все задачи, которые есть сегодня, выполняются на отлично бойцами там", - заверил Мусиенко.

В свою очередь эксперт отметил, что российские оккупанты продолжают незначительное продвижение.

"В текущих условиях делается все возможное, чтобы не дать противнику развить стремительный темп операции. И это сегодня самое важное, и эти задачи выполняются. Все успехи, которые имеет враг, - тактические успехи местного, локального значения", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, бойцы ГУР и ОУВ "Таврия" разнесли скопление псковских десантников. Также во время операции были сожжены все бронемашины противника, в том числе новые российские БМД-4.

В свою очередь украинская разведка опубликовала аудиоперехват радиоэфира северокорейских военных, которые воюют на стороне РФ в Курской области. По словам разведчиков, перехват датирован 9 ноября, на нем военные общаются на корейском языке.

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