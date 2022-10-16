Аналитики отмечают, что россияне сознательно совершают эти преступления в Украине.

Российские оккупанты продолжают насильно депортировать украинцев с оккупированных территорий, проводят этнические чистки и планируют размещать там россиян.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Россия продолжает проводить массовые принудительные депортации украинцев, которые, вероятно, являются кампанией преднамеренной этнической чистки в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него", – подчеркнули аналитики.

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Так, в ISW обратили внимание на заявление вице-премьер-министра России Марата Хуснуллина о том, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области "уже находятся в других регионах России, отдыхают в домах отдыха и детских лагерях". Отмечается, что российские власти открыто признали, что передача детей с оккупированных территорий Украины на усыновление в российские семьи, а это нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.

"Российская власть может участвовать в более широкой кампании этнических чисток путем депопуляции украинской территории путем депортаций и повторного заселения украинских городов импортированными российскими гражданами", – указывают аналитики ISW, приводя пример из Мариуполя: "Проекты реконструкции Мариуполя имеют целью разместить "десятки тысяч россиян", которые переедут в Мариуполь".

Как Россия вывозит украинских детей

1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тыс. украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,18 млн украинцев.

9 октября первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты могут не вернуть детей, которых с Херсонской области вывозят в Россию якобы на оздоровление.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател накануне сообщил, что по данным Госдепартамента США, с начала вторжения российских войск из Украины в отдаленные районы России были вывезены 260 тыс. украинских детей.

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