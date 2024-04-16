Россия не стремится к переговорам, потому что неизменно хочет уничтожить Украину, уверен президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России нет желания вести переговоры о завершении войны, потому что она неизменно хочет уничтожить Украину.

Об этом глава государства сказал в интервью для PBS NewsHour. Он объяснил, почему при обсуждении Формулы мира на саммите в Швейцарии, Россия - нежеланная гостья.

"Мы предложили миру Формулу мира. На сегодня есть первый шаг. Я считаю, первый шаг уже с конкретикой. В середине июня будет Саммит мира в Швейцарии. Там будет подготовлен и наработан план по окончанию войны. И этот саммит будет без России, чтобы она не блокировала этот план", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что на сегодня Россия хочет уничтожить всех украинцев.

"На сегодня, никаких переговоров Россия не хочет. Поэтому, инициатива должна идти со стороны Украины как страны, которая хочет окончания войны справедливым миром", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что готов вести переговоры с теми, кто действительно хочет мира. В то же время российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров и он не заинтересован в переговорном процессе, потому что для него это не "победа".

"Для него победа - это уничтожить Украину. Поскольку же вы хотите, чтобы мы говорили с человеком, который хочет тебя убить? Просто убить. Он говорит: или вы часть России, или мы всех вас уничтожим", - подчеркнул Зеленский.

Также он отреагировал на некоторые голоса, которые выражают на Западе опасения относительно возможного проигрыша России. За Украину им почему-то не страшно, акцентировал президент.

"То есть, им что не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. А что же будет? Они думают, не будет ли слишком сильным Китай? Если в России будет паника и революция, Китай захватит часть России и так далее. То есть, все боятся, не дай бог, что Китай будет сильным. Что, не дай бог, Путина не будет и будет много государств. Что произойдет с ядерным оружием, которое на территории России? Будто бы сейчас Запад контролирует ядерное оружие", - сказал Зеленский.

Он сказал, что все такие голоса и сигналы - позор.

Что известно о глобальном саммите мира

Глобальный саммит мира по инициативе Украины состоится 15-16 июня в Швейцарии. На него пригласят представителей более 100 стран мира. В частности, на этом саммите должны разработать дорожную карту окончания войны на основе справедливости. Об этом говорил президент Зеленский.

Он акцентировал - важно, чтобы мир реально действовал и помогал Украине, иначе она будет терять больше своих людей. Отдельно Зеленский остановился на важности помощи от США. На принятие нового пакета помощи Киев до сих пор ждет.

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