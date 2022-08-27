Предатель сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции".

Во временно оккупированной Михайловке, что на Запорожье, нашли мертвым коллаборанта Андрея Рыжкова, получившего от самопровозглашенной "власти" региона должность "начальника полиции".

Об этом рассказал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По предварительной информации, его нашли повешенным в петле. Сам ли он покончил с собой, или ему "помогли" – источники не подтвердили.

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Известно, что Рыжков когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После выхода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "пограничники Михайловщины". Но в конце концов сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции".

Партизаны "минусуют" предателей на оккупированных территориях

Несколькими днями ранее запорожские партизаны взорвали автомобиль с гауляйтером все той же Михайловки Иваном Сушко. До "назначения" предатель был тамадой и подрабатывал Дедом Морозом.

В свою очередь партизанское движение на временно оккупированной Херсонщине отправило на тот свет помощника главного гауляйтера области Владимира Сальдо Игоря Телегина.

Также сообщалось, что так называемого "заместителя главы администрации" Новой Каховки, коллаборанта Виталия Гуру, застрелили возле его частного дома.

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