Подрыв автомобиля с коллаборантом могли осуществить местные партизаны.

Во временно оккупированном Херсоне в автомобиле взорвали помощника главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо Игоря Телегина.

Как сообщают украинские Telegram-каналы это произошло вчера около 18:00. После инцидента место взрыва оцепили и к автомобилю никого не подпускали.

В частности, в Telegram-канале RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, сообщили, что Телегин якобы ликвидирован. По данным канала, подрыв авто осуществили партизаны.

Однако по данным росСМИ, Телегин якобы остался жив после того, как в его автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

В 2010 году предатель пытался стать депутатом Херсонского горсовета, в 2020 году возглавил Харьковскую областную организацию политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая уже ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, 3 августа стало известно, что Сальдо стало плохо. После этого появилась информация, что его якобы отравили повар и горничная. Сальдо ввели в медикаментозную кому и доставили спецбортом в Москву, где он уже 17 дней находится в токсикореанимации института им. Склифосовского. А сегодня стало известно, что лечение гауляйтера оккупированной Херсонщины проходит в режиме секретности и о его состоянии знает лишь узкий круг врачей.

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