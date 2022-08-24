Партизаны ликвидировали предателя, подорвав его автомобиль.

Запорожские партизаны поздравили оккупированную Михайловку с Днем Независимости, взорвав автомобиль с гауляйтером поселка Иваном Сушко. До "назначения" предатель был тамадой и подрабатывал Дедом Морозом.

О ликвидации предателя сообщают пророссийские Телеграм-каналы.

Авто Сушко взорвали около 8 часов утра 24 августа. Вероятно, это сделали украинские партизаны.

Издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщает, что вместе с Сушко в автомобиле на момент взрыва был ребенок его любовницы, которая тоже сотрудничала с врагом. Предварительно, ребенок выжил, коллаборант погиб.

Ликвидацию Сушка подтвердил "член главного совета ВГА Запорожской области" Владимир Рогов.

"Убита голова Михайловки Ивана Сушка. Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб председатель ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Ивана Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре умер", - заявил Рогов.

Сушко стал гауляйтером Михайловки в конце апреля 2022 года. В 2015 году он баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок".

До "назначения" Сушко работал тамадой и подрабатывал Дедом Морозом.

Как сообщал УНИАН, ранее он временно оккупированном Херсоне в автомобиле взорвали помощника главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо Игоря Телегина.

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