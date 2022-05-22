Захватчики привели на руины драмтеатра участников "автопробега волонтеров".

Российские оккупанты привели посетителей на экскурсию в разрушенный авиабомбы драмтеатр в Мариуполе. Под его завалами погибли несколько сотен человек. По разным данным, число жертв достигало 300.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Цинизму оккупантов нет предела. После разбора завалов драматического театра и открытия сквера для свободного посещения, оккупанты устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу. Финальной точкой была экскурсия внутри Драмтеатра. Настоящий праздник на костях", - написал он.

Андрющенко отметил, что теперь украинцы впервые могут увидеть, как выглядит Драмтеатр изнутри. В то же время оккупанты продемонстрировали свое истинное отношение к горю Мариуполя.

"И еще одна деталь. Больше в драмах нельзя кормить голубей. Они тоже все исчезли. Ярость. Просто ярость", - добавил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля советник мэра города сообщил, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найдены тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

Андрющенко добавил, что к этим работам привлечены исключительно командированные работники так называемых "МЧС" ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

В пятницу, 20 мая, российские захватчики завершили процесс разбора завалов драмтеатра в Мариуполе. Техника убрана, зона открыта. Тела сотен погибших мирных жителей вывезли. Теперь Украина и мир никогда не сможет узнать количество жертв атаки РФ.

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