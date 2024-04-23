На Бахмутском направлении в бой идут даже повара, чтобы выполнить прихоть Путина.

Вчера 92-й отдельной штурмовой бригаде удалось улучшить свое положение и "выдавить" с нескольких позиций противника. Там высмеяли попытки РФ выполнить прихоти Путина захватить Часов Яр до 9 мая и рассказали, что в бой у россиян идут даже военные повара.

Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телемарафона. Он уточнил, что в эти дни враг атакует Богдановку, Ивановское, пытаясь взять город в тиски и движется на Часов Яр.

"Параллельно противник проводит штурмовые действия в районе Клещеевки, Андреевки. За минувшие сутки никаких тактических успехов на поле боя не имел. Более того, вчера, за счет объединенной работы, в частности, 92-й отдельной штурмовой бригаде удалось улучшить свое положение и "выдавить" из нескольких позиций противника. Это очень важно, когда разведывательные, ударные средства синхронизированы со штурмовыми подразделениями. Удалось сначала нанести поражение по противнику, уничтожив его, некоторые оккупанты были ранены, а потом наши пехотинцы доработали, забрали эти позиции и надежно закрепились. На текущий момент они удерживаются", - подчеркнул Федоренко.

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По его словам, после того, как противник в последних штурмах потерял около 70% бронированной техники, сейчас он ее меньше использует. Вместо этого, оккупанты применяют машины типа багги для оперативного подвоза личного состава. Также прибегли к крайностям: привлекли к процессу двухколесные мотоциклы, пытаясь использовать их высокую маневренность, чтобы подвозить личный состав к передовым позициям.

"Я думаю, что дальше пойдет конница", - пошутил он.

Федоренко рассказал, что, по разведданным, в некоторых подразделениях у врага в бой идут повара и те, кто занимается тыловым обеспечением, то есть противник использует максимум своего человеческого ресурса, чтобы идти вперед.

Вблизи Часового Яра оккупанты постоянно проводят ударно-штурмовые действия. "Противник накопился, перегруппировался, идет массированный артобстрел, то есть артиллерийские дуэли продолжаются постоянно и обстрел наших позиций постоянный", - добавил Федоренко.

Он отметил, что несмотря на это Силы обороны держат позиции.

Война в Украине - последние новости о боях с оккупантами

По данным Генерального штаба ВСУ, 22 апреля наша армия сдержала 16 атак врага на Бахмутском направлении недалеко от населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты штурмовали позиции Сил обороны Украины 19 раз в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Еще 20 атак врага пришлись на Новопавловское направление, где украинские защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Никольского и Урожайного.

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