Горячее всего за прошедшие сутки было на Лиманском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений между российскими оккупационными войсками и Силами обороны Украины, сообщает Генштаб.

Отмечается, что оккупанты за это время нанесли 6 ракетных, 77 авиационных и около 100 ударов из РСЗО по позициям украинских защитников и населенным пунктам.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять свое военное присутствие для того, чтобы не допустить переброски украинских войск в другие регионы.

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В районе Купянска оккупанты не проводили штурмовых действий. Зато на Лиманском направлении за прошедшие сутки РФ 19 раз пыталась прорвать позиции Сил обороны Украины.

Еще 16 атак врага успешно отражено на Бахмутском направлении недалеко от населенных пунктов Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты штурмовали позиции Сил обороны Украины 19 раз в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Еще 20 атак врага пришлись на Новопавловское направление, где украинские защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Никольского и Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты смогли провести 3 штурма в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино под Запорожьем.

Кроме того, российские войска не оставляют попыток выбить Силы обороны с плацдарма на левобережье Херсонщины. За прошедшие сутки там было зафиксировано 7 атак врага - все тщетные.

Украинская авиация за прошедшие сутки ударила по 2 зенитно-ракетных комплексах и 16 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А ракетные войска поразили 1 пункт управления, 2 средства ПВО и 1 район сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Российско-украинская война - что надо знать

В ночь на 23 апреля российские оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 16 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

В результате атаки на Одессу пострадали семь человек. Российские дроны атаковали жилой сектор в городе, пострадало также по меньшей мере 14 квартир.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, РФ готовится к прорыву линии фронта в Донецкой области из района оккупированной Авдеевки.

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