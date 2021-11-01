Враг во всем традиционно обвинил ВСУ.

Боевики "ДНР" собственноручно уничтожили несколько единиц своей военной техники, заехав на минное поле.

Соответствующее видео обнародовал телеграмм-канал "Третья сила".

"Эти жалкие неудачники смогли уничтожить четыре собственных БТР, один ВАЗ и одну Ниву. Конечно российские наемники потом обвиняли "укроДРГ", но на видео четко видно, как БТР разворачивается на собственном минном поле и дважды подрывается!",- говорится в описании к видео.

Автор отмечает, что украинские военные, услышав взрывы, запустили БПЛА, чтобы посмотреть, что там происходит, поэтому зафиксировали на видео лишь часть событий.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. Во время них бойцы спецподразделений силовых ведомств успешно нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников", а "теракт" - предотвратили. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

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Автор: Юрий Годован