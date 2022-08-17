Шойгу, в ответ на предупреждение Уоллеса относительно санкций, заявил, что "россияне могут страдать, как никто другой".

11 февраля, почти за две недели до полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно возможных побочных последствий такого сценария.

Об этом сообщает The Washington Post и делится подробностями ранее не опубликованного разговора.

В материале рассказывается, что Уоллес во время своего визита хотел еще раз спросить, есть ли место для переговоров относительно требований Путина по расширению НАТО и деятельности альянса в Восточной Европе. Шойгу, однако, не проявил "никакого интереса к теме".

Тогда британский министр предупредил своего коллегу, что Россия столкнется с бешеным сопротивлением, если таки решится вторгнуться в Украину, на что тот ответил, что "РФ и Украина – это одна страна", а "его мать – украинка". Впрочем, заверил, что они не планируют развязывать войну.

На предупреждение Уоллеса о будущих санкциях и какой вред они могут нанести стране, Шойгу заверил, что "россияне могут страдать, как никто другой" и добавил, что им больше невмоготу "терпеть западную траекторию Украины".

Он посмотрел мне в глаза и сказал: "Мы не планируем вторгаться в Украину" – вспоминает Уоллес. Это показывает, насколько лживые россияне – пишут авторы материала.

Ранее источники Bloomberg рассказывали, с кем и как Путин принимал решение о вторжении в Украину. По информации журналистов, решение о вторжении было принято в узком кругу "ястребов" – главы Минобороны Шойгу, начальника Генштаба Герасимов и Секретаря Совета безопасности Патрушева.

В то же время в материале The Washington Post относительно тайных планов Путина перед вторжением в Украину говорится, что диктатор хотел захватить большую часть страны, "взять" Киев за три дня и убить Зеленского, "если нужно".

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