"Супероружие", поставляемом Украине Западом, не повлияло на ход войны, уверяет Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что "спецоперация" развеяла миф о "супероружии", поставляемом Украине Западом. Мол, поставки вооружения не повлияли на ситуацию, так как его "перемалывают в боях".

Его слова цитирует пропагандистское издание ТАСС.

Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы – однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали – сказал Шойгу, выступая на Московской конференции по безопасности во вторник.

Впрочем, он таки отметил, что российские специалисты подробно изучают захваченные в боях образцы техники для "повышения эффективности российских вооружений".

А меж тем украинские военные продолжают мастерски уничтожать оккупантов с помощью американских HIMARS. Накануне был уничтожен штаб "вагнеровцев" в Попасной, убито более 100 российских наемников.

В Пентагоне работу ВСУ оценили на 12 баллов по 10-балльной шкале

По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии Российской Федерации влияет прогресс и успехи украинской армии на поле боя.

"По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.

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