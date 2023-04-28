Ребенок вместе с мамой не пережил страшную ночь 28 апреля. В живых остался лишь папа, спавший в отдельной комнате.

Сегодня украинцев шокировала история о гибели маленькой двухлетней девочки и ее 31-летней мамы, которые стали жертвами российской ракеты в ночь на 28 апреля в городе Днепр. Подробности о семье рассказала СМИ сестра погибшей Татьяна.

Выяснилось, что жертвами теракта стала Ольга и ее маленькая дочь Вероника. Чудом во время ракетного обстрела удалось выжить папе девочки и родителям Ольги, которые проживали вместе с супругами. Медики оценивают их, как среднетяжелых пациентов, поделились женщина в комментарии "ТСН".

Татьяна рассказала, что услышала первый взрыв около 4:30 утра. Этим утром муж Ольги спал отдельно в другой комнате - это спасло его жизнь. Сейчас он находится в шоке, ведь удар РФ задел лишь ту частичку квартиры, где находились его родные люди.

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По словам Татьяны, Ольга всю жизнь прожила в Днепре и ни разу не выезжала из города после начала полномасштабного вторжения.

Как отметили в Днепровской ОВА, в трагический для семьи день Ольга находилась в декрете и проживала с мужем в доме своих родителей. Семья с начала войны решила держаться вместе в нелегкий период и решила, что в частном секторе во время обстрелов будет безопаснее жить с ребенком

"Я никогда не думала, что это коснется меня и моей семьи. Сегодня утром ракета убила мою двоюродную сестру и двоюродную племянницу. Дядя и тетя в средней тяжести в больнице. Дом непригоден для жизни. Покойтесь с миром, мои ангелочки, я вас очень люблю", - написала сестра погибшей в сети.

Оккупанты ночью ударили ракетами по Днепру

Напомним, что ночью оккупанты запустили по городу Днепр семь крылатых ракет. Утром местная ОВА сообщила, что враг нанес удар по одной из многоэтажек города. От удара ракеты погибли двухлетняя девочка и ее мама. Еще 4 украинцев получили ранения.

История со смертью ребенка поразила украинцев. Этот случай прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба. Последний призвал Запад обратить внимание на очередное преступление врага, который убивает самых маленьких из украинцев во сне среди ночи, и призвал дать Украине истребители F-16.

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