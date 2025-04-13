Даже общение со своими родственниками может быть опасным для людей на оккупированных территориях.

Пока США возглавляют ведение мирных переговоров по войне в Украине, те люди, которые живут под российской оккупацией, сталкиваются с жестоким, репрессивным будущим. Историями жителей захваченных территорий поделились журналисты BBC.

Россия уже ввела строгие ограничения, которые призваны искоренить украинскую идентичность, а если кто-то с этим не согласится, то против них будет применено суровое наказание.

Отмечается, что из-за репрессий со стороны властей РФ общение со СМИ и даже с родными на оккупированных территориях может быть опасно.

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По словам журналиста BBC, когда он пытался связаться с жителями оккупированного Мариуполя, его обвинили в том, что он российский журналист.

"Вам не понравится то, что я скажу. Таких, как ты, убивают, если ты говоришь им правду", - сказал один человек журналисту.

В частности журналист рассказал о Софии, которая сейчас живет в Великобритании, однако ее родители до сих пор находятся в оккупированном Россией селе. Она отметила BBC, как осторожно разговаривает со своими родными.

"Около года назад моих родителей обыскала [российская служба безопасности] ФСБ. Они конфисковали их телефоны, обвинив их в том, что они рассказывали украинской армии о местах дислокации российских войск. Это была неправда, и позже российские военные сказали моим родителям, что на них донесли их соседи. Поэтому я стараюсь не провоцировать ничего подобного. Мне приходится читать между строк, когда мне рассказывают о том, что происходит", - подчеркнула София.

Женщина говорит, что теперь просто разговаривать с ними становится все труднее. По ее словам, родители не могут даже пополнить мобильный счет или застраховать машину, ведь не хотят брать российские паспорта.

"Становится очень неудобно жить без российских документов", - добавила София.

У Евы, имя которой журналисты также изменили, есть сестра, которая работает на оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции.

"Каждый раз, когда мы переходим от погоды или наших детей к нашим темам, ее тон меняется. Она говорит мне: "Ты не понимаешь!" Что я понимаю, так это то, что, будучи работником атомной электростанции, ее телефон, скорее всего, прослушивается", - сказала Ева.

В то же время Екатерина, другая женщина, с которой поговорил журналист, рассказала, что ее знакомую на оккупированной территории Херсонщины бросили в карцер за общение с братом, который помогал украинской армии.

В свою очередь Мария, которая живет на захваченных землях, говорит, что российские администрации устанавливают камеры наблюдения, чтобы контролировать любые проявления инакомыслия.

"Они устанавливают много камер видеонаблюдения, чтобы контролировать всех, чтобы найти всех активистов", - объяснила она.

По словам Марии, целые улицы завешаны российской пропагандой.

"В центре города все заклеено российской пропагандой: билборды с лицом Путина, цитаты Путина, люди, которых они называют героями специальной военной операции. Везде висят флаги", - добавила женщина.

Мария отметила, что россияне также пытаются запретить на оккупированных территориях все украинское: и язык, и традиции и даже украинские праздники.

Жизнь в оккупации - последние новости

Ранее издание CNN писало, что миллионы украинцев под оккупацией РФ очень боятся мирных переговоров Трампа. В частности они очень боятся того, что их города станут российскими.

Также стало известно, как РФ хочет перестроить Бердянск. Отмечается, что оккупанты хотят убрать железнодорожные пути с набережной и перенести вокзал. Кроме того, Россия планирует построить в городе новую систему дождевой канализации.

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