Они очень боятся услышать о том, что украинские города "станут Россией", рассказала женщина из группы сопротивления.

Украинцы, живущие на оккупированных Россией территории, боятся инициированных президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров, передает CNN.

На вопрос, почему она и другие решили продолжать жить под российской оккупацией, а не бежать, украинка из женской группы сопротивления "Зла Мавка" на условиях анонимности ответила:

"Я не знаю, как объяснить это чувство. Как будто вы просто не можете поверить, что зло может победить. Даже спустя три года люди не могут поверить, что это все. Они все еще верят, что оккупация закончится. Вот почему они все еще остаются здесь и не сбегают".

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Как отмечается в публикации, женщина проживает в городе на юго-востоке Украины, который попал под контроль России в начале широкомасштабного вторжения.

По ее словам, жизнь под российской оккупацией изнурительна и невероятно страшна:

"Вас могут арестовать за что угодно. Вам придется обо всем беспокоиться. Вам придется проверять свой телефон, вам придется проверять, что у вас в квартире, вам придется скрывать много вещей, вы не можете говорить, что вы думаете, и вы не можете никому доверять".

Украинка добавила, что за границей всегда говорят о территориях, но дело не только в них, дело в людях, которые "все еще ждут" и "не хотят переезжать".

22-летний украинец Степан, который недавно сбежал с оккупированной территории на юге Украины в Херсон на собственном опыте испытал, на что способны оккупационные силы, отметили в CNN. Летом 2022-го россияне задержали его с родителями, удерживали две недели, неоднократно избивали и пытали электричеством. При этом никому из семьи так и не сказали, за что их задерживают - их никогда не осуждали и не обвиняли в каких-либо преступлениях.

"Я очень боялся. Всякий раз, когда я выходил на улицу, я оглядывался, чтобы посмотреть, не собираются ли они снова меня увести или что-то со мной сделать. Я бы не выходил из дома, если бы не было необходимости. Так было каждый день", - поделился Степан.

По его словам и по словам представительницы группы "Злая Мавка", даже малейшее подозрение в том, что они "проукраинские", может иметь ужасные последствия для людей, живущих в условиях оккупации.

"Моих друзей и знакомых часто забирали, потому что они не хотели получать российский паспорт или не регистрировались на военную службу. Их забирали и возвращали через неделю со сломанными руками и ногами, иногда головами. Их было много, речь идет о десятках людей", - рассказал Степан.

Отмечается, что те, у кого нет российских документов, ежедневно сталкиваются с угрозой ареста и депортации в Россию, не имеют права на работу, доступа даже к самым базовым медицинским услугам или пенсиям и лишены права владеть имуществом.

"Вы даже не можете вызвать "скорую помощь" без (российского паспорта). Если у вас нет российского паспорта, она не приедет", - рассказала украинка из группы сопротивления.

Миллионы украинцев не выезжают из-под оккупации РФ

Как добавили в CNN, миллионы украинцев отказываются покидать свои дома на оккупированных территориях - большинство из-за того, что они все еще верят, что Киев с помощью своих западных союзников в конечном итоге освободит все свои земли. По мнению собеседников издания, те, кто симпатизирует России, - "это лишь небольшое меньшинство".

Акцентируется, что для многих уехать невозможно, потому что это слишком опасно, слишком дорого и слишком коварно.

"Теоретически, уехать можно, но нужно пройти фильтрацию… Они там все проверяют, так что… скажем, есть женщина, муж которой был солдатом в 2014 году, и если они узнают, у нее будут огромные проблемы, поэтому для нее безопаснее не пытаться. Но это может быть что угодно, например, комментарий в социальных сетях, что-то в вашем телефоне, они могут просто арестовать вас и депортировать в Россию", - рассказала украинка.

Поэтому пока она и миллионы других украинцев остаются и "с ужасом" смотрят новости из Белого дома и других мест, говорится в публикации.

"Люди очень нервничают и очень боятся услышать о переговорах и о том, как наши города станут Россией, это самый большой страх. Но я могу вам сказать, что даже если это произойдет, сопротивление не прекратится", - заверила женщина.

Напомним, по данным СМИ, Трамп обсуждал с подчиненными сдачу России украинских территорий ради быстрого мира. Отмечалось, что один из переговорщиков с россиянами Стив Уиткофф якобы передавал Трампу посыл, что самый быстрый способ закончить войну в Украине - это удовлетворить требование России о "праве собственности" на четыре украинские области, которые Кремль формально аннексировал в 2022 году.

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