РосСМИ утверждают, что ВСУ атаковали с помощью HIMARS.

Поврежден единственный объездной мост в Дарьевке через Ингулец в Херсонской области.

Об этом сообщили сами российские пропагандисты.

РосСМИ утверждают, что ВСУ использовали HIMARS, а пять ракет якобы были сбиты системами ПВО.

Несмотря на пробоины в дорожном покрытии, в РФ уверяют, что мост цел и эксплуатируется.

Ранее аналитики из Института изучения войны обращали внимание на минирование россиянами берегов Ингульца. Оккупанты прибегли к этим мерам, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Как писал УНИАН, 19 июня украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружение и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

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