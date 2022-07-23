Генерал уточнил, что окружения врага пока нет, но есть угроза.

Ситуация с Антоновским мостом в Херсоне взята под огневой контроль защитников Украины.

Об этом заявил в эфире телемарафона генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Они (россияне - УНИАН) видят, что могут остаться в окружении. Это оперативное окружение. По переговорам, которые ведут военные со своими родственниками, есть заявления по этому поводу. Психологическое состояние у них подавлено", - сказал Романенко.

Он уточнил, что окружения врага пока нет, но есть угроза:

"Там есть угроза для них. Можно посмотреть на карту и заметить, что их войска находятся в таком анклаве на правом берегу. Мы огневыми ударами, в том числе по этому мосту, показываем, какие у нас есть возможности. И что мы не только работаем по мосту, а также по уничтожению возможной понтонной переправы противника", - добавил генерал.

Как писал УНИАН, 19 июля украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с переброской тяжелого вооружения и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

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