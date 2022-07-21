Уже сутки россияне не могут перебрасывать тяжелое вооружение через этот мост.

Во временно захваченном Херсоне у оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста, по которому ранее ударили ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, у россиян нет на местах специалистов для проведения работ.

Благодаря подрыву оккупанты уже сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и свои боеприпасы через Антоновский мост.

"Более того, для анонсированного ремонта нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время. И опять оцените ювелирную работу ВСУ - легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян - нет", - подчеркнул Хлань.

Как сообщал УНИАН, 19 июля украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов, расположенной в районе Антоновского моста в Херсоне. Там захватчики разместили много оружия и воинское подразделение.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

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