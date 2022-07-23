Кроме того, оккупанты пытались атаковать силы обороны Украины на Донбассе, но без впечатляющих успехов.

Российские оккупационные войска минируют берега реки Ингулец. Это, вероятно, свидетельствует о подготовке к контрнаступательным действиям украинских защитников в районе Снигиревки – Зеленодольска на юге Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, россияне пытаются улучшить свое положение на юге. В частности, они нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонщиной и Николаевщиной.

На Донбассе оккупанты наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться к северо-западу от Донецка.

В то же время силы обороны Украины вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел и требуют организовать "зеленый коридор" для выхода из окружения украинских защитников.

По данным The Insider, в результате контрнаступления ВСУ окружены до двух тысяч российских военных. "Зеленый коридор" для выхода из окружения пригласили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая, сообщили журналисты.

В ОК "Пивдень" рассказали, что проводят мощную операцию на юге Украины, результаты которой всех удивят.

Со временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил взятию в окружение группировки российских войск в Херсонской области в районе Высокополье. По его словам, российское командование деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Все это Арестович называет следствием успешной работы HIMARS и других вооружений.

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