Херсонская группировка постепенно будет умирать под нашим огневым воздействием.

Россия перебросила под Херсон более тысячи бойцов Кадырова, но это вряд ли повлияет на ход боев на юге.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это два батальона. Кадыровцы – это Росгвардия, не пехота, они не умеют воевать. Единственное, чем они могут похвастаться – это то, что по старой традиции они умеют вести партизанскую войну", - ответил эксперт.

Но, согласился Жданов, Херсонская область – совсем другая территория, она не пригодна для партизанского движения, обученного в горной местности.

"Они (россияне) могут перебрасывать через Днепр только пехоту. Ну перевезут они с десяток машин на понтонах, и то – при условии, что они не попадут под наш огневой налет", - добавил он.

Херсонская группировка постепенно будет умирать под нашим огневым воздействием, там уже ситуация не меняемая, подытожил Жданов.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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