Зеленский отметил, что у большинства армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения в Украину.

Россия несет потери в Украине с небывалой скоростью: за 16 дней войны 31 батальонно-тактическая группа ее армии потеряла боеспособность, уничтожено более 360 танков, 1205 бронированных машин, около 60 самолетов и 80 вертолетов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальны. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней", - рассказал президент.

По его словам, с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага утратила боеспособность, а потери захватчиков в технических возможностях просто поражают - более 360 танков, 1205 бронированных машин и это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов, более 80-ти вертолетов, сотни единиц другой техники, в том числе, самых современных образцов, которыми Россия гордится.

"У большинства армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения", - отметил президент.

"Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами же пытаются выйти с территории Украины домой, в Россию", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что оккупанты пытаются взять Украину количеством, но этого не получится.

Президент подчеркнул, что хотя украинская армия имеет чрезвычайные успехи, нельзя уменьшать "энергию сопротивления", нужно работать на оборону вместе. По его словам, "это отечественная война, это народная война, это война за нашу независимость" – и не просто государства, а всего украинского.

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