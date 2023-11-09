Силы обороны Украины стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

На Таврическом направлении среди другой вражеской техники уничтожен и новейший российский ЗРК С-300В4.

Об этом сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что на Таврическом направлении враг нанес 23 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 888 артобстрелов.

"Наши воины и воительницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области", - сообщил Тарнавский.

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По его словам, в течение суток общие потери врага составили 542 человека.

"Уничтожено 46 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 средства ПВО, в частности - ЗРК С-300В4, 26 БПЛА, 3 автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и 1 другой важный объект", - сообщил командующий группировкой войск "Таврия". Тарнавский подчеркнул, что продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

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Как писал УНИАН, 7 ноября Александр Тарнавский сообщал об уничтожении вражеской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и двух единиц самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С".

Стоит отметить, что РФ на украинской земле понесла колоссальные потери. Общие потери России в Украине на сегодня, 9 ноября, уже составляют примерно 308 тыс. 720 человек.

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