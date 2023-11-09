Также уничтожено, в том числе 15 танков врага и 18 боевых бронированных машин.

Потери России в Украине за сутки очень серьезно возросли - украинские защитники ликвидировали 1 тыс. 80 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 9 ноября, ориентировочно составили 308 тыс. 720. За сутки Силы обороны ликвидировали 1 тыс. 80 российских захватчиков.

Также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

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танков - 5 тыс. 316 (+15 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 10 тыс. 14 (+18);

артиллерийских систем - 7 тыс. 475 (+36);

РСЗО - 875 (+3);

средства ПВО - 577 (+5);

БПЛА оперативно-тактического уровня-5 тыс. 593 (+26);

крылатые ракеты - 1 тыс. 557 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 9 тыс. 853 (+39).

Кроме того, ликвидировано еще 5 единиц вражеской техники (всего уничтожено уже 1 тыс. 59).

Напомним, общие потери врага на 8 ноября 2023 года составляли примерно 307 тыс. 640 человек.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили, в частности, 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы.

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