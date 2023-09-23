510 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Вооруженные силы Украины мощно обновили потери российских оккупантов, уничтожив более полусотни единиц техники врага.

Как информирует Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 23 сентября 2023 года потери врага среди личного состава уже достигли около 275 460. 510 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, за последние сутки враг потерял 11 танков (4655 с начала полномасштабной войны), 21 боевую бронированную машину (8912 в целом), 33 артиллерийских системы (6210 в целом), 4 РСЗО (789 в целом), 2 средства ПВО (530 в целом), 1 крылатую ракету (1518 в целом), 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8716 в целом), 8 БПЛА оперативно-тактического уровня (4867 в целом).

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За время полномасштабной войны враг также потерял 315 самолетов, 316 вертолетов 20 кораблей и катеров, 1 подводную лодку, 912 единиц специальной техники.

Потери РФ - последние новости

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Также накануне был атакован штаб командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. В результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек, ранены 16 человек, среди них - российские генералы.

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