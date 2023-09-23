Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага.

Силы обороны продолжают уничтожать военную технику врага и ликвидировать оккупантов. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также был атакован штаб командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.

Враг за последние сутки накрыл артиллерийским огнем более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Кроме этого, враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Также сегодня ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед-136/131". Уже известно, что под ударом оказалась Днепропетровская область.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

22 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Крыму. Силы специальных операций сообщили, что операция получила название "Крабовая ловушка". По информации ССО, удар удалось нанести прямо во время совещания руководящего состава.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

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