Зато силы обороны истощают врага на всех участках фронта и продолжают наступление.

Русские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на нескольких направлениях, но безуспешно. Зато, на одном из направлений штурмовые действия противника прекратились.

Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отбили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки силы обороны отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел.

На Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Ситуация на Авдеевском направлении

Россия уже около недели продолжают штурм Авдеевки. Эксперты предполагают, что это попыткой агрессора перехватить стратегическую инициативу в войне на фоне крайне медленного украинского контрнаступления.

Скудные успехи захватчиков стоят им больших потерь. Из-за активных боев за Авдеевку потери врага резко выросли, счет идет на сотни.

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