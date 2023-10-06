Также за сутки враг потерял 20 танков и 30 боевых бронированных машин.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о общих боевых потерях российских оккупантов. Как говорится в сводке, потери врага среди личного состава ориентировочно составили около 281 090. 620 российских оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Также за сутки враг потери 20 танков (4777 с начала полномасштабного вторжения), 30 боевых бронированных машин (9082 в целом), 23 артиллерийских системы (6666 в целом), 2 РСЗО (806 в целом), 29 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5158), 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9015 в целом) и 3 единицы специальной техники.

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года враг потери 540 средств ПВО, 316 самолетов, 315 вертолетов, 1530 крылатых ракет, 20 катеров и корабли, 1 подводная лодка.

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Потери РФ на фронте - последние новости

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 5 октября, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, три артиллерийских средства и станцию РЭБ врага.

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