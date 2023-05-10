Украинские воины на Таврическом направлении в течение суток выполнили более 700 огневых задач.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении обезвредили восемь единиц вооружения и военной техники противника, а также ликвидировали почти роту российских оккупантов (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек).

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. Отмечается, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал позиции Сил обороны, получив отпор, отошел. "Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 434 обстрела", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре проинформировали, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач.

"Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери противника на Таврическом направлении составляют почти роту. Также уничтожено и повреждено восемь единиц вражеского ВВТ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, до сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории нашего государства.

Общие потери россиян в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника по состоянию на утро, 10 мая, составили 196 тыс. 310 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 690 оккупантов.

Также было уничтожено, в частности, два танка, 18 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем противника.

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