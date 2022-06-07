Процесс возвращения погибших военных продолжается, отметили в Минобороны Украины.

Сейчас на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.

"На сегодня уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них - героические защитники "Азовстали". Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников.

Напомним, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленевку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано всего около 1,7 тыс. защитников.

Сейчас они находятся на временно оккупированных территориях. Для возвращения их домой планируется обмен.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали".

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