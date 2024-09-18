По мнению нардепа, и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным.

Данные газеты The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших на войне с Россией украинских военных значительно завышены. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны", - сказал он.

По словам Костенко, и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным, хотя точной информации об украинских потерях он не имеет.

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"Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах)", - сказал депутат.

Война в Украине - WSJ посчитал потери

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal написало, что в конфиденциальной украинской оценке, сделанной в начале года, количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 000 человек, а раненых - 400 000.

Оценки российских потерь, сделанные западными разведками, различаются: по некоторым данным, количество погибших достигает почти 200 000 человек, а раненых - около 400 000.

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